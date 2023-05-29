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رئيس التحرير
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جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن  حادث وفاة شابين في محافظة المنوفية ،  عقب عودتهما من امتحانات نهاية العام في الدبلوم الفني . 

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مصطفى ومحمود طالبان في الصف الثالث الفني ، وأبناء قرية كفر دنشواى بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، خرجا صباحا من أجل أداء امتحان نهاية العام في الدبلوم الفني، وذلك بصحبة صديقهما الثالث شعبان على دراجتهم النارية.

وأدى الطلاب الثلاثة الامتحان الذي يقومون بأدائه خارج قريتهم وأثناء عودتهم مستقلين دراجة نارية على طريق نادر العراقية صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة.

وسقط الثلاثة على الأرض غارقين في دمائهم ولكن كانت النهاية لاثنين منهم مصطفى الزغبي ومحمود شريف أصحاب الـ 19 عاما متأثرين باصابتهما بنزيف في المخ، فيما أصيبت صديقهم الثالث شعبان بكسور وجروح، وتم نقله إلى المستشفي.

تم نقل الطلاب إلى المستشفي الذي أعلن وفاة اثنين منهم وسط حالة من الصدمة بين الجميع ، وخاصة أصدقائهم الذين توافدوا للاطمئنان عليهم في المستشفى.

مصطفى ومحمود طالبان بدآ حياتهما معا حيث أنهما جارين جمعتهما الصداقة طوال 19 عاما ولم يفرقهما الموت ، حيث ماتا معا ودفنا بجوار بعضهما في مقابر أسرتيهما.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر دنشواى بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث شيع الأهالي جثماني الطالبين وسط حالة من الصدمة وبكاء أسرتيهما واصدقائهما.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الطالبين وتم تشييع جثمانيهما الي مثواهما الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وتسود حالة من الصدمة والحزن بين الجميع من أبناء القرية، حيث توافد أهالي القرية لتقديم واجب العزاء لأسرتي الطالبين.

وقال احد الأهالي، ان أهل الطالبين المتوفيين عفوا عن صاحب السيارة الملاكي الطرف الثاني المتسبب في الحادث حيث أنه من أبناء محافظة الشرقية حيث تنازلوا عن حقوقهم الجنائية و المدنية غير طامعين في دية او تعويض.

حادث وفاة محافظة المنوفية الدبلوم الفنى

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