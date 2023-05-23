عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بأسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك  .

شاهد الفيديو 

 

 

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق السوداء، نتيجة عدة أسباب أبرزها استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023.

ودعم هبوط سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 35 جنيها إلى 37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، بتراجع نحو 6 جنيهات، تصريحات محمد معيط وزير المالية أوردتها وكالة بلومبرج، والتي أكد فيها إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار.

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

  • 1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.93 بعد 30.95  جنيه للبيع. 

 

ستقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023؛ مسجلا 2430 جنيها للبيع و 2460 جنيها للشراء، ذلك لـ   سعر عيار 21  الأشهر انتشارا .

وسجل سعر الذهب في مصر استقرارا، دون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة، بعد أن ارتفع أمس بمقدار 20 جنيها علي الأكثر في الجرام الواحد.

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2777 جنيه للبيع و 2811 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 2083 جنيه للبيع و 2109 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1620 جنيه للبيع و 1640 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.68 ألف جنيه للشراء. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

امتحانات الشهادة الإعدادية | تأجيل الدراسات الاجتماعية بعد التسريب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ترشيحاتنا

الحوار الوطني| المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية ابدأ: نستهدف توفير 16 مليار دولار

أنا محظوظ.. أول تعليق من تريزيجيه بعد البصق عليه أثناء سجوده

أسعار الذهب تتراجع من جديد وسط قوة الدولار العالمية | تفاصيل

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطن فلسطيني من قرية جلمة بنابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ