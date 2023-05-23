مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بأسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك .

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تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق السوداء، نتيجة عدة أسباب أبرزها استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023.

ودعم هبوط سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 35 جنيها إلى 37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، بتراجع نحو 6 جنيهات، تصريحات محمد معيط وزير المالية أوردتها وكالة بلومبرج، والتي أكد فيها إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار.

وعن سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري فجاءت كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

ستقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023؛ مسجلا 2430 جنيها للبيع و 2460 جنيها للشراء، ذلك لـ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا .

وسجل سعر الذهب في مصر استقرارا، دون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة، بعد أن ارتفع أمس بمقدار 20 جنيها علي الأكثر في الجرام الواحد.

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2777 جنيه للبيع و 2811 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 2083 جنيه للبيع و 2109 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1620 جنيه للبيع و 1640 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.68 ألف جنيه للشراء.