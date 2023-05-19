عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحت رعاية رئيس الجمهورية..

المركزي ينهي استعداداته لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

ينتهي البنك المركزي المصري من الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي" خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وذلك تحت شعار " تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو واحد وثمانين دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، حيث من المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 4000 مشارك.

وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري :نرحب بالسادة محافظي الدول الأعضاء ببنك التنمية الإفريقي، وبضيوف مصر من مُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، والخبراء والمهتمين بالقضايا التنموية فى القارة الأفريقية المشاركين في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية والمتغيرات العالمية الراهنة".

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري "إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية يُمثل حلقة هامة في سلسلة التعاون المستمر مع بنك التنمية الإفريقي، والذي نطمح إلى زيادة حجم الشراكة معه خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في مصر وأفريقيا".

وتمثل الاجتماعات فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والإقليمية. 

 

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.


 

إفريقيا المناخ تمويل القطاع الخاص النمو الأخضر البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

مدرب الأبيض السابق: موسيماني يعترف بمفاوضات الزمالك.. ويفجر مفاجآت مدوية

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة في شوال بمسجد الإمام الحسين

هل يتم تسليمه؟.. لبنان يتلقى أمر اعتقال من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي

بديلا عن بن زايد.. شاهد| نائب رئيس الإمارات يصل إلى جدة

كأس العالم 2026.. موعد ومكان قرعة تصفيات إفريقيا وجدول المباريات

حصاد الزراعة.. تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

القصير: زيادة حجم التبادل الزراعي مع الأرجنتين وفتح السوق أمام المنتجات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بأكثر من شكل

أمراض خطيرة.. الصحة العالمية تحذر من مكون موجود في كل بيت

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. 10 صور تبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ