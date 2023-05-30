في ذكراه.. قصة معاناة أسرة يونس شلبي بعد وفاته

يحل اليوم الثلاثاء، 30 مايو، ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1941، وتوفي في 12 نوفمبر عام 2007، عن عمر يناهز الـ 66 عاما.

حصل يونس شلبي، على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

معاناة أسرة يونس شلبي

وقبل عدة أشهر، قالت سيدة عبد الحميد - أرملة الفنان الراحل يونس شلبي - إن لديها من الأبناء 4، اثنين منهم متزوجين، ولديها ابنتين غير متزوجتين، يبلغ عمرهما (23، 25 سنة) على التوالي.

وأضافت أرملة يونس شلبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: “أنا بس عندي بنت معاها بكالوريوس تربية إنجليزي ومحتاجة شغل لها بسبب ظروف الحياة وعندها أولاد”.

وتابعت سيدة عبد الحميد - أرملة الفنان الراحل يونس شلبي - إن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، دائمة التواصل معهم ولا تتركهم مذ وفاة النجم الكوميدي.

وأضافت أرملة يونس شلبي: أن الفنان أشرف زكي يقدم لهم ما في وسعه ولم يتركهم، رغم مسئولياته الكثيرة تجاه الكثير من الأعضاء، وعلقت: «احنا أحسن من غيرنا والحمدلله، وفي أعضاء في النقابة محتاجين رعاية والنقيب يقدم كل ما في وسعه لنا».

حياة يونس شلبي

ولد الفنان يونس شلبي، فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ولطالما رسم الضحكة على وجوهنا.

مسيرة يونس شلبي

وبلغ رصيد النجم الكوميدى ما يقرب من 77 فيلما، كان آخرهم "أمير الظلام"، والذى شارك فيه مع صديقه الفنان عادل إمام كضيف شرف، كما قدم ما يقرب من 20 عملًا تليفزيوينًا، وعشرات المسرحيات.