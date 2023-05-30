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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة طائشة تدهس طبيب ونجلته وتحطم سيارتين ومحل بشيراتون .. صور

اثار الحادث
اثار الحادث

لقي طبيب ونجلته مصرعهما اثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار ، بعد ان دهستهما سيارة ملاكي مسرعه وتحطم سيارتين ومحل تجاري .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .

تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيق مع السائق.

القاهرة حادث تصادم سيارة طائشة شيراتون المطار مصرع طبيب

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