سيارة طائشة تدهس طبيب ونجلته وتحطم سيارتين ومحل بشيراتون .. صور

لقي طبيب ونجلته مصرعهما اثر وقوع حادث تصادم بمساكن شيراتون المطار ، بعد ان دهستهما سيارة ملاكي مسرعه وتحطم سيارتين ومحل تجاري .

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .

تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيق مع السائق.