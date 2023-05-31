مديرية الزراعة بالإسماعيلية تستعد لافتتاح مجمع الخدمات الزراعية في القنطرة شرق

استلمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية الأثاث المكتبي لمجمع الخدمات الزراعية بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، بقرى التقدم، والأبطال، والسلام، وجلبانة، وذلك تحت رعاية اللواء محمود شبايك، رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق، تمهيدا لافتتاحه والعمل به رسميا، وبحضور نائب رئيس مجلس مدينة القنطرة المهندس محمد علي، والمهندس نفادي محمد، مدير عام الإدارة الزراعية، بالقنطرة شرق وسمير ميخائيل، تمهيدا لتشغيل تلك المجمعات.

من جانبه، قال المهندس إن إنشاء المجمعات الزراعية يأتى في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالي القرى، حيث تضم المجمعات الزراعية وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي وتجميع ألبان.

وأضاف أن هذه المجمعات تهدف إلى تحقيق تنمية حقيقة فى قطاعى الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، حيث يضم كل مجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعى، بالإضافة إلى مركز لتجميع الألبان، وذلك لتقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المزارع لأرضه وماشيته، لافتا إلى أن جميع المراكز تم تنفيذها وفقا لنموذج موحد بجميع القرى السابق ذكرها.

من ناحية أخرى، أشاد أهالى القرى المستهدفة من المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف وتوفير كل الخدمات لأهله، ومنها إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية المتكاملة ومجمعات للخدمات الزراعية البيطرية المتكاملة بقراهم، ما يوفر عليهم مشقة التنقل بين مقار المنشآت الحكومية، ويساعدهم فى الحصول على جميع الخدمات بشكل متميز.

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