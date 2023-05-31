عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إقامة مشروعات في الطاقة الشمسية باستثمارات 15 مليار جنيه

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، وفداً من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية  اليونانية ، والذي ضم : مارسيل كوبز ،الرئيس التنفيذي للمجموعة،السيد كريستوس باناجو بولوس المدير الاقليمي، وذلك في حضور  بلال حبش نائب المحافظ ، المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، الأستاذ توني عثمان مدير العلاقات الحكومية  بالمجموعة. 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع ممثلى المجموعة ،إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة،ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول ، والتي تتماشى مع توجيهات  الدولة نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ، حيث رحب المحافظ بأي مقترحات لمشروعات استثمارية ، تدعم إستراتيجية بني سويف التنموية التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية أساسية من أبرزها  قطاع الصناعة والاستثمار

كما تناول اللقاء عرض موجز عن مجمل أنشطة ومجالات عمل مجموعة تيتان ، والتي تمتلك بشكل  مباشر العديد من المشروعات في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،ولديها في مصر مجموعة شركات تشمل(الأسكندرية لأسمنت بورتلاند وتيتان للخرسانة والركام مصر وشركة الطاقة البديلة الخضراء "بجانب أسمنت بني سويف) بحجم استثمارات تقترب من 15  مليار جنيهاً ، تعمل في مجال إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه،وتوفر آلاف من فرص العمل،بجانب مساهماتها المتميزة في مجال العمل الأهلي تفعيلاُ لمسؤوليتها المجتمعية

إقامة مشروعات الطاقة الشمسية المتجددة الولايات المتحدة المشروعات الاستثمارية مجال الطاقة الشمسية مجال الطاقة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ولايات المتحدة والولايات المتحدة مليار جنيه مصادر الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وسبائك.. براءة لوشا من تهمة خطف صغير

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على مجهوداتها المبذولة لرفع المعاناة عن شعبنا

عضو بالشيوخ: الوطني للتعليم يعكس الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ