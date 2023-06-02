أستون مارتن تكشف خيارا جديدا لمن يشتري DB12

قد لا تخطط لشراء أستون مارتن DB12 ، ولكن هناك الآن فرصة للتظاهر بشراء واحدة من خلال اللعب باستخدام أداة التكوين التفصيلية الجديدة بدون سرد الأسعار.

تأتي البداية بالخيار الأول وهو اللون الخارجي ، وهناك الكثير من الخيارات، تقسمهم أستون مارتن إلى أقسام تشمل الأسود والرمادي والأرجواني والأزرق والأخضر والأحمر والبرونز والبرتقالي والفضي والأبيض.

أستون مارتن DB12

يمكن للمشترين أيضًا اختيار المزيد من العناصر الخارجية، على سبيل المثال ، يتوفر الزخرفة باللون الأسود اللامع أو ألياف الكربون أو لون الهيكل/ هناك أيضًا شبك معدني أو أسود، بالإضافة إلى ذلك ، هناك سبع تصميمات للعجلات للاختيار من بينها، ويبلغ قطرها جميعًا 21 بوصة.

أستون مارتن DB12

بالداخل ، توجد مقاعد رفيعة الأداء وكراسي سبورت بلس أكثر فخامة مع خياطة على شكل ماسي. تأتي المقصورة بشكل قياسي بلونين ، ويمكن للمشترين اختيار الظلال الأساسية والثانوية.

أستون مارتن DB12

يوجد 11 لونًا متاحًا للسجاد وستة ألوان لأحزمة الأمان، حزمة من ألياف الكربون تغطي الكونسول الوسطي من مادة خفيفة الوزن، مع ستيريو Bowers & Wilkins بقدرة 1,170 وات وتعتبر ترقية اختيارية.

تقدم أستون مارتن بعض الإكسسوار الفاخرة، هناك مجموعة أمتعة مُجهزة من أربع قطع ، وحقيبة جولف ، ورف تزلج، وحقيبة حيوانات أليفة بها سرير كلب.

أستون مارتن DB12

تأتي السيارة أستون مارتن DB12 بمحرك V8مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج 671 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة و 590 رطلًا من عزم الدوران بين 2750 و 6000 دورة في الدقيقة. يمكن أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 202 ميل في الساعة.

أستون مارتن DB12

ومقارنة بالمحرك السابق، فإن هذا المحرك يحتوي على حدبات معدلة، وتوربينات ذات قطر أكبر ، ونظام تبريد معاد تصميمه. يحتوي النموذج أيضًا على ترس تفاضلي خلفي إلكتروني.

تحتوي المقصورة على نظام معلومات ترفيهي محدث يدعم نظام Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto، ويحتوي نظام الملاحة على خرائط ثلاثية الأبعاد.

وستبدأ أستون مارتن في تسليم DB12 في الربع الثالث، ولم تحدد الشركة الأسعار بعد.