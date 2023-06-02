كاميرات مراقبة تتجسس على النساء بأمريكا.. غضب عالمي وغرامة 5.8 مليون دولار

تتعرض شركة أمازون لانتقادات حادة بسبب استخدام كاميرات “رينج” للتجسس على النساء، حيث وافقت أخيرا شركة Ring للكاميرات الأمنية المملوكة لشركة أمازون على تسوية بقيمة 5.8 مليون دولار بعد أن اتهمت الحكومة الأمريكية الشركة بارتكاب انتهاكات كبيرة للخصوصية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، واحدة من تلك القضايا يُزعم فيها أن موظفًا قد تجسس على أكثر من 80 امرأة مختلفة على مدى عدة أشهر.

كانت قد أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن قرارها بملايين الدولارات يوم الأربعاء ، قائلة إن Ring قد وافقت على تسوية نزاع قانوني خارج المحكمة بعد أن اتهم المسؤولون الفيدراليون الشركة.

قال صامويل ليفين ، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "إن تجاهل رينج للخصوصية والأمن عرّض المستهلكين للتجسس والمضايقات" .

واتهمت الحكومة الأمريكية شركة Ring بارتكاب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بما في ذلك قضية تجسس على أكثر من 80 امرأة. وتم الإعلان عن تسوية نزاع قانوني خارج المحكمة بقيمة 5.8 مليون دولار.

وتظهر فيها عدم الالتزام بالسياسات الأمنية والخصوصية، وعدم تدريب الموظفين على ذلك، وعن العلاقة بين رينج وأمازون، تم تم شراؤها من قبل أمازون في عام 2018 ، وتعرضت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها لانتقادات بسبب ممارسات الخصوصية السيئة في الماضي .

مع دعوى قضائية واحدة عام 2020 تنص على أن “رينج” فشلت في منع الاختراق الذي أدى إلى وصول أي شخص لكاميرات المراقبة وصور النساء.