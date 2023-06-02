عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاميرات مراقبة تتجسس على النساء بأمريكا.. غضب عالمي وغرامة 5.8 مليون دولار

صدى البلد

تتعرض شركة أمازون لانتقادات حادة بسبب استخدام كاميرات “رينج” للتجسس على النساء، حيث وافقت أخيرا شركة Ring للكاميرات الأمنية المملوكة لشركة أمازون على تسوية بقيمة 5.8 مليون دولار بعد أن اتهمت الحكومة الأمريكية الشركة بارتكاب انتهاكات كبيرة للخصوصية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، واحدة من تلك القضايا يُزعم فيها أن موظفًا قد تجسس على أكثر من 80 امرأة مختلفة على مدى عدة أشهر.

txt

الرئيس التنفيذي لـ "أمازون": انتظروا أليكسا بإمكانيات ChatGPT

txt

أمازون تبدأ تسريح موظفيها في أقسام الموارد البشرية والحوسبة السحابية

كانت قد أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن قرارها بملايين الدولارات يوم الأربعاء ، قائلة إن Ring قد وافقت على تسوية نزاع قانوني خارج المحكمة بعد أن اتهم المسؤولون الفيدراليون الشركة.

قال صامويل ليفين ، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية:  "إن تجاهل رينج للخصوصية والأمن عرّض المستهلكين للتجسس والمضايقات" .

واتهمت الحكومة الأمريكية شركة Ring بارتكاب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بما في ذلك قضية تجسس على أكثر من 80 امرأة. وتم الإعلان عن تسوية نزاع قانوني خارج المحكمة بقيمة 5.8 مليون دولار. 

وتظهر فيها عدم الالتزام بالسياسات الأمنية والخصوصية، وعدم تدريب الموظفين على ذلك، وعن العلاقة بين رينج وأمازون، تم تم شراؤها من قبل أمازون في عام 2018 ، وتعرضت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها لانتقادات بسبب ممارسات الخصوصية السيئة في الماضي .

مع دعوى قضائية واحدة عام 2020 تنص على أن “رينج” فشلت في منع الاختراق الذي أدى إلى وصول أي شخص لكاميرات المراقبة وصور النساء.

اختراق الحكومة الأمريكية التجارة الفيدرالية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ