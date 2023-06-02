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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سقط في بودابست.. مورينيو مدرب روما يخسر لقبا أوروبيا لأول مرة

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

توج فريق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على نظيره فريق روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

 

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

 

وأقيمت المباراة بين فريقي إشبيلية الإسباني ونظيره روما الايطالي على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ووصل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

 

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بين فريقي إشبيلية الإسباني ونظيره روما الايطالي بالتعادل لكل فريق، ليتم اللجوء لوقت إضافي يمر كاملا بدون إحراز أهداف.

 

سجل هدف روما في الشوط الأول اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، وتعادل إشبيلية من خلال هدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في مرماه بالدقيقة 55.

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لأول مرة مورينيو يخسر لقب أوروبي

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي خسر اللقب الأوروبي للمرة الأولى في النهائي السادس في مسيرته التدريبية.

البرتغالي جوزيه مورينيو خاض ستة نهائيات أوروبية كانت نتائجها كالتالي: 

2003 توج البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق بورتو البرتغالي بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على نادي سيلتيك الاسكتلندي 3-2

2004 توج البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق بورتو البرتغالى بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نادي موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة

2010 توج البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي انتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نادي بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة

2017 توج البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على نادي اياكس امستردام الهولندي بثنائية نظيفة

2022 توج البرتغالي جوزيه مورينيو مع نادي روما الإيطالي بدوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على فريق فيينورد الهولندي بهدف دون رد

2023 خسر البرتغالي جوزيه مورينيو لقب اليوروباليج مع نادي روما الإيطالي إثر الخسارة بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل بهدف لمثله أمام فريق إشبيلية الإسباني.

روما اشبيلية الدوري الأوروبي مورينيو ديبالا مانشيني

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