أخبار التكنولوجيا|شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. اعرف ازاي تحظر الإعلانات المزعجة على هواتف أندرويد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة موتورولا، أمس، عن سلسلة الهواتف القابلة للطي Razr 40، وهي تعتبر من أحدث الأجهزة التي يتم الإعلان عنها في فئة الهواتف الذكية القابلة للطي بتصميم صدفي الشكل، وهو النهج الذي اتبعته بعض شركات تصنيع الهواتف مؤخرا لإنتاج فئة مختلفة من الهواتف المطوية أفقيا لمنافسة شركة سامسونج الرائدة بهذا المجال.

تحظى هواتف شركة شاومي Xiaomi، ببعض الانتقادات فيما يتعلق بسياسات التحديث الخاصة بها، وذلك بعد أن أوقفت الشركة الصينية دعمها لبعض النماذج القديمة الغير قادرة على تشغيل أحدث الإصدارات واجهة المستخدم المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد.

لو تليفونك أندرويد.. اعرف ازاي تحظر الإعلانات المزعجة على شاشة موبايلك

تظهر العديد من الإعلانات الغير المرغوب فيها على هواتف أندرويد، والتي قد تكون مزعجة ومشتتة وفي بعض الأحيان ضارة، حيث يمكن للإعلانات المسيئة أن تتسبب في بطء حتى أفضل هواتف أندرويد، بالإضافة إل استنزاف بطارية الجهاز، وتعريض خصوصية المستخدمين للخطر.

تشير أحدث التسريبات إلى تطوير شركة شاومي Xiaomi، لهاتف غامض جديد يعرف فقط باسم N7، والذي يقال إنه جزء من تشكيلة الشركة القادمة.

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

بإمكانات عالية وكاميرا خيالية.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 5G

كشفت شركة شاومي، عن أحدث هواتفها من سلسلة بوكو وهو هاتف Poco F5 5G، والذي يأتي بمجموعة كبيرة من المميزات أبرزها الأداء فهو أول هاتف يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Plus Gen 2.

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن خططه لتغيير اسم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، وهي عبارة عن تسمية مكونة من حرف واحد X، ووفقا لـ وثيقة محكمة، لم تعد بعد الآن تحمل الاسم Twitter Inc وأن اسم الشركة حاليا يعرف بـ X Corp.