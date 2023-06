شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. إليك القائمة

6/2/2023 10:01:44 AM

الجمعة 02/يونيو/2023 - 10:01 ص 6/2/2023 10:01:44 AM

تحظى هواتف شركة شاومي Xiaomi، ببعض الانتقادات فيما يتعلق بسياسات التحديث الخاصة بها، وذلك بعد أن أوقفت الشركة الصينية دعمها لبعض النماذج القديمة الغير قادرة على تشغيل أحدث الإصدارات واجهة المستخدم المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عادةً ما توفر شركة شاومي عامين من دعم البرامج لهواتفها الذكية، وفي الوقت نفسه، تصدر عملاقة التقنية الصينية تحديثات دورية لقائمة منتجات نهاية الدعم EOS الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم بفهرسة الأجهزة القديمة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.

ويشار إلى أن الأجهزة التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي، لن تتلقى تحديثات واجهة المستخدم MIUI أو نظام التشغيل أندرويد بعد الآن، إلى جانب تحديثات الأمان، ولكن في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، ستوفر شاومي تحديثات خاصة لإصلاح الخطأ، حتى لو لم تعد هذه الأجهزة القديمة مدعومة بشكل رسمي.

ما هي الطرازات التي ستفقد دعم شاومي اعتبارا من يونيو 2023؟

أوضحت قائمة منتجات نهاية الدعم EOS، الخاصة بشركة شاومي أن بعض الطرازات القديمة قد وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها، والتي ستفقد دعم التحديثات اعتبار من شهر يوتيو الجاري.

ومع حلول شهر يونيو 2023 ، لن تحصل طرازات شاومي القديمة، على أي تحديثات أخرى، مما يترك لمستخدميها إصدارات البرامج التي يمتلكونها حاليا، وتشمل قائمة نهاية الدعم الأجهزة التالية:

- أجهزة شاومي Mi:



Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Xiaomi Note 10 Lite

- هواتف ريدمي:



Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

- هواتف بوكو:



POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2