شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. إليك القائمة

تحظى هواتف شركة شاومي Xiaomi، ببعض الانتقادات فيما يتعلق بسياسات التحديث الخاصة بها، وذلك بعد أن أوقفت الشركة الصينية دعمها لبعض النماذج القديمة الغير قادرة على تشغيل أحدث الإصدارات واجهة المستخدم المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عادةً ما توفر شركة شاومي عامين من دعم البرامج لهواتفها الذكية، وفي الوقت نفسه، تصدر عملاقة التقنية الصينية تحديثات دورية لقائمة منتجات نهاية الدعم EOS الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم بفهرسة الأجهزة القديمة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.
ويشار إلى أن الأجهزة التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي، لن تتلقى تحديثات واجهة المستخدم MIUI أو نظام التشغيل أندرويد بعد الآن، إلى جانب تحديثات الأمان، ولكن في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، ستوفر شاومي تحديثات خاصة لإصلاح الخطأ، حتى لو لم تعد هذه الأجهزة القديمة مدعومة بشكل رسمي.
ما هي الطرازات التي ستفقد دعم شاومي اعتبارا من يونيو 2023؟
أوضحت قائمة منتجات نهاية الدعم EOS، الخاصة بشركة شاومي أن بعض الطرازات القديمة قد وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها، والتي ستفقد دعم التحديثات اعتبار من شهر يوتيو الجاري.
ومع حلول شهر يونيو 2023 ، لن تحصل طرازات شاومي القديمة، على أي تحديثات أخرى، مما يترك لمستخدميها إصدارات البرامج التي يمتلكونها حاليا، وتشمل قائمة نهاية الدعم الأجهزة التالية:
- أجهزة شاومي Mi:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
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