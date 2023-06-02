عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي توقف الدعم عن 51 جهازا من هواتف Redmi.. إليك القائمة

هواتف شاومي
هواتف شاومي

تحظى هواتف شركة شاومي Xiaomi، ببعض الانتقادات فيما يتعلق بسياسات التحديث الخاصة بها، وذلك بعد أن أوقفت الشركة الصينية دعمها لبعض النماذج القديمة الغير قادرة على تشغيل أحدث الإصدارات واجهة المستخدم المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عادةً ما توفر شركة شاومي عامين من دعم البرامج لهواتفها الذكية، وفي الوقت نفسه، تصدر عملاقة التقنية الصينية تحديثات دورية لقائمة منتجات نهاية الدعم EOS الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم بفهرسة الأجهزة القديمة التي وصلت إلى نهاية دعم تحديثها.

 

بسعر خيالي.. شاومي تطلق النسخة العالمية من Xiaomi 13 Ultra

شحن في 15 دقيقة فقط.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا

 

ويشار إلى أن الأجهزة التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي، لن تتلقى تحديثات واجهة المستخدم MIUI أو نظام التشغيل أندرويد بعد الآن، إلى جانب تحديثات الأمان، ولكن في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، ستوفر شاومي تحديثات خاصة لإصلاح الخطأ، حتى لو لم تعد هذه الأجهزة القديمة مدعومة بشكل رسمي.

ما هي الطرازات التي ستفقد دعم شاومي اعتبارا من يونيو 2023؟

أوضحت قائمة منتجات نهاية الدعم EOS، الخاصة بشركة شاومي أن بعض الطرازات القديمة قد وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها، والتي ستفقد دعم التحديثات اعتبار من شهر يوتيو الجاري.

ومع حلول شهر يونيو 2023 ، لن تحصل طرازات شاومي القديمة، على أي تحديثات أخرى، مما يترك لمستخدميها إصدارات البرامج التي يمتلكونها حاليا، وتشمل قائمة نهاية الدعم الأجهزة التالية:

- أجهزة شاومي Mi:


Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Xiaomi Note 10 Lite

- هواتف ريدمي: 


Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Note 5 Pro
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi Note 6 Pro
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi 8A
Redmi Note 8 (ID)
Redmi 8A Dual
Redmi Note 8 (IN)
Redmi Note 8 (GLOBAL)
Redmi Note 8 (CN)
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed

- هواتف بوكو:


POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2

شاومي هواتف شاومي دعم شاومي هواتف Redmi Xiaomi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

موضوعات متعلقة

على شكل صدفة.. 5 من أفضل الهواتف القابلة للطي في 2023

لو متعرفش الفرق بين رسائل SMS و RCS.. إليك الاختلافات وأيهما الأفضل؟

لو بتجيلك رسايل مزعجة على الواتساب .. اعرف إزاى تتصرف

أوبو أفضل من فيفو.. 3 أسباب تدفعك لشراء هواتف Reno 10 عن Vivo S17

سعر أوبو رينو 8 برو.. هاتف Oppo الأسطورى الأكثر مبيعا

بسعر أرخص.. موتورولا تكشف على قاتل هواتف سامسونج

رسميا.. موتورولا تعلن عن هاتفها القابل للطي Razro 40 Ultra

مع تحديث iOS 16.5.. آبل تزود هواتف آيفون بـ ميزات جديدة 

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ