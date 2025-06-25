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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بداية السنة الهجرية 1447.. كلمات تجلب لك التوفيق في حياتك

دعاء بداية العام الهجري 1447
دعاء بداية العام الهجري 1447
أحمد سعيد

دعاء بداية السنة الهجرية 1447 من أفضل ما يردده الشخص لطلب التوفيق والبركة في العام الهجري 2025، فالدعاء عبادة يظهر فيها الإنسان حاجته إلى خالقه، ويستعين بها كل مسلم على طلب وتحقيق حوائجه، ومع قرب بداية شهر المحرم فإن أفضل ما يردده الشخص دعاء استقبال شهر المحرم وفي السطور التالية نتعرف على صيغته.

دعاء العام الهجري الجديد 1447

دعاء استقبال شهر المحرم حيث تبدأ دار الإفتاء المصرية في استطلاع هلال شهر محرم والسنة الهجرية 1447 بعد صلاة المغرب اليوم، الأربعاء، وخير ما يبدأ به المسلم العام الهجري الجديد هو دعاء استقبال شهر المحرم والذي يمكن أن يردده بأكثر من صيغة مكتوبة ومنها:

  • اللهمّ إنا نسألك خير هذه السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، اللهم ارزقنا فيها العصمة من الشيطان الرجيم يا رب العالمين.
  • اللهمّ ردني إليك ردًا جميلًا واعفو عني واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم يا غفور يا كريم اغفر لي ما فعلته من الذنوب والخطايا في هذه السنة واجعلني لك مطواعًا ولسنة نبيك متابعًا يا رب العالمين. 
  • اللهمّ ثبت قلبي على الهدى والتقى، واهدني لما تُحب وترضى، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، واغفر لي يا غفور يا كريم. 
  • اللهمّ إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، وأعوذ بك يا الله من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلاكها. 
  • اللهمّ إني أرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني يا رب العالمين فيها إلى ما يرضيك عني يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
  • اللهمّ إني أستغفرك فاغفر لي، اللهمّ وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين.
  • اللهمّ ونور قلوبنا وقبورنا، ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا، واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته، وأهل قيام الليل وأهل عليين، وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.
  • اللهمّ أودع في قلب أمي حبك وحب نبيك وحب من أحبك، وأعطها ما تتمنى، وارزقها السعادة في الدنيا والآخرة وأرضى عنها يا غفور يا رحيم.
  • اللهمّ إنّي أستغفرك لأبنائي من كلّ سيّئةٍ ارتكبوها في النّهار أو الليل، اللهم وأستغفرك من كلّ خطيئةٍ عملوها في السّرّ والعلن.

لماذا بداية السنة الهجرية في شهر المحرم؟

وذكرت كتب التاريخ الإسلامي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة حكمه الرشيدة جمع الصحابة ليضعوا موعدا للتقويم الإسلامي، وكانت هناك بعض الآراء تقول "نؤرخ من مولد الرسول، بينما اقترح البعض الآخر بالأخذ بتاريخ وفاته، فى حين قال البعض الآخر بالأخذ بهجرته وكان الرأى الأخير هو الراجح والمتوافق عليه.

كما استشار الخليفة عمر بن الخطاب في هذه المسألة، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فوافقاه الرأي، وبذلك انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول التى توافق 622 للميلاد، لتصبح السنة الأولى فى التاريخ الهجري.

شهور السنة الهجرية لسنة 1447

وتبدأ رأس السنة الهجرية 1447 بـ 12 شهرا هي بالترتيب: "مُحرّم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وتعد الأشهر الحرم كان العرب يقدسونها حتى جاء الإسلام وصدق على هذه الفطرة السليمة وهي أشهر "مُحرّم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة".

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