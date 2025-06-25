قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
روبيو: إيران باتت أبعد كثيرًا من الوصول إلى سلاح نووي
8 فرق ضمنت التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل
تبدأ غدًا.. 6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء لن يحصلوا عليها
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
مع عائلتها.. عبلة كامل تتصدر التريند بسبب صورة جديدة
عراقجي يهدد بخروج إيران من المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية
طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
الاتحاد المصري للغرف السياحية يعلن دعم الدولة المصرية بشأن الأوضاع بالمنطقة
كلبش بالصدفة.. كواليس سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بسبب كمين لسيدة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سنكون أمام آلاف الدعاوى القضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية.. وأطالب بتعديل دستوري يمنح الشيوخ "دور تشريعي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء آخر يوم في السنة الهجرية 1446 .. أستغفرك من عمل لا ترضاه

دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية 1446
دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية 1446
إيمان طلعت

دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية 1446، يغفل الكثيرون عن دعاء آخر السنة الهجرية 1446 ، حيث الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، لذا نستعرض في السطور التالية دعاء آخر السنة الهجرية للمغفرة والتوبة.

دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية 1446

حثَّنا الله تعالى على الدعاء وأوصانا به؛ حيث قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقال أيضًا عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

كما قد ورد في السنة النبوية المطهرة فضل الدُّعاء؛ فجاء عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» ، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه أصحاب "السنن".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (3/ 542، ط. المكتبة التجارية): [قال الطيبي:.. فالزموا عباد الله الدعاء، وحافظوا عليه، وخصَّ عباد الله بالذكر؛ تحريضًا على الدعاء وإشارةً إلى أن الدعاء هو العبادة؛ فالزموا واجتهدوا وألحوا فيه وداوموا عليه؛ لأن به يُحاز الثواب ويحصل ما هو الصواب، وكفى به شرفًا أن تدعوه فيجيبك ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآجل] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه في "سننيهما".

حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام

الدعاء في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع؛ إذ إنَّ تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء- جائزٌ شرعًا، وهو -أي: التخصيص المذكور- أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا، ونص أهل العلم على مشروعيته؛ وذلك لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا" وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 69، ط. دار المعرفة): [وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك] اهـ.

وقال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (3/ 510، ط. دار ابن كثير): [وفي إتيانه صلى الله عليه وآله وسلم قباء كلَّ سبتٍ: دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة، والمداومة على ذلك] اهـ.

وقال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (7/ 259، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه دليل على جواز تخصيص بعض الأيام بنوع من القُرب، وهو كذلك إلا في الأوقات المنهي عنها؛ كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أو تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام] اهـ.

والمقرر في علم الأصول أنَّ الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (4/ 174، ط. دار الكتبي)، و"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية)؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه المطلق أو البدلي، ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.

دعاء أول يوم في السنة الجديدة

وقد تواردت الأدعية المنقولة عن جمهرة كبيرة من علماء الأمة وأوليائها؛ حيث خصُّوا بها بعض الأوقات والأيام في سائر شهور العام، ومنها: آخر يوم في السنة، وأول يوم في السنة الجديدة.

يقول أبو المظفر سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (22/ 181، ط. دار الرسالة العالمية) في ترجمة "الإمام ابن قدامة الحنبلي": [وعَلَّمني دُعاء السَّنَة، فقال: ما زال مشايخنا يواظبون على هذا الدُّعاء في أوَّل كلِّ سنة وآخرها، وما فاتني طول عمري، وأما أوَّل السنة فإنَّك تقول: اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء آخر السنة الهجرية مستجاب

وأما دعاءُ آخر السنة، فإنَّه يقول في آخر يوم من أيام السَّنة: اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عملتُ فيها ممَّا ترضاه، ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم] اهـ.

دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية 1446 دعاء آخر يوم فى السنة الهجرية حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

هاتف Galaxy Z Flip7

بسعر منافس.. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7

سماعات OnePlus Bullets Wireless Z3

بقدرة شحن جبارة .. OnePlus تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

سلسلة هواتف رينو 14

أوبو تكشف عن هاتف رينو 14.. مواصفاته وإمكانياته

بالصور

ملابس البحر.. هيدي كرم تستعرض جمالها على الشاطئ

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

فستان صيفي .. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد