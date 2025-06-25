الدولة عملت على تأمين احتياجاتها.. رئيس الوزراء: لا داعي للتخزين أو زيادة أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتم فرض أي قرارات استثنائية، إلا نتيجة التداعيات التي يمكن أن تحدث في المنطقة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العلمين الجديدة، أنه يوجد عدم إستقرار غير مسبوق في المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات للعمل على إستقرار الأسعار، وتأمين إحتياجات الدولة من شحنات الغاز.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كان لدينا إطمئنان نتيجة التحركات التي قمنا بها، مؤكدا أن الأولوية الأولى للدولة، إستمرار حركة الإقتصاد، وسط معدلات جيدة، لذا لا داعي للتخزين، أو زيادة أسعار السلع، لأن الدولة عملت على تأمين إحتياجاتها وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.