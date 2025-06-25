جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

قوبلت بعثة نادي بورتو البرتغالي بردود فعل غاضبة من جماهير الفريق، فور عودتهم إلى البلاد، بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واحتشد عدد من مشجعي بورتو أمام مطار "فرانسيسكو سا كارنيرو" ووجهوا انتقادات حادة وعبارات غاضبة تجاه اللاعبين والجهاز الفني، احتجاجا على الأداء الضعيف والنتائج المخيبة في البطولة العالمية.

وكان بورتو قد خرج من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، إثر تعادله مع بالميراس البرازيلي والأهلي ، وتلقيه خسارة من إنتر ميامي الأمريكي.

وبهذا الترتيب، تأهل بالميراس إلى الدور التالي متصدرا المجموعة بـ5 نقاط، متفوقا على إنتر ميامي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما غادر بورتو والأهلي المنافسات.

وجاء خروج الأهلي أيضا بعد تعادله المثير أمام بورتو بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة، والتي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليكتفي كلا الفريقين بنقطتين فقط، ويودعان البطولة رسميا.