فيفا يقرر فتح تحقيق بشأن الإساءة لأحد لاعبي ريال مدريد

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقًا تأديبيًا في كأس العالم للأندية بعد أن ادعى أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، تعرضه لإساءة عنصرية من قبل قائد باتشوكا، جوستافو كابرال.

اشتبك روديغر، ذو البشرة السوداء، مع كابرال في الدقائق الأخيرة من فوز ريال مدريد 3-1 يوم الأحد في شارلوت، كارولاينا الشمالية.

بعد أن تحدث اللاعب الألماني مع الحكم رامون أباتي، أشار الحكم البرازيلي بالإشارة المعتمدة من الفيفا برفع ذراعيه متصالبتين، معلنًا بدء بروتوكول لمكافحة التمييز.

أكد الفيفا مساء الثلاثاء أنه يحقق رسميًا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بعد تقييم تقارير المباراة، فتحت لجنة الانضباط بالفيفا تحقيقًا ضد لاعب باتشوكا، جوستافو كابرال، على خلفية الحادثة التي وقعت بينه وبين أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد".

من المرجح صدور الحكم قبل أن يلعب باتشوكا، الخميس، مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الثامنة، ضد الهلال السعودي في ناشفيل. ستكون هذه آخر مباراة لفريق باتشوكا في كأس العالم للأندية، إذ لا يمكن للفريق المكسيكي أن ينهي الموسم في مركز أعلى من الثالث، ولن يتأهل إلى دور الستة عشر.

ونفى كابرال، البالغ من العمر 39 عامًا، مزاعم العنصرية، وقال إنه استخدم إهانة شائعة في بلده الأرجنتين.