بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم

تحدث الناقد الرياضي خالد طلعت عن النادي الأهلي في كأس العالم للأندية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: "بالأرقام .. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم الذي يتفوق على الأهلي في كأس العالم للأندية.. خالد طلعت يرد على الزملكاوية المشككين وانجازات الأهلي التاريخية في مونديال الأندية".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.