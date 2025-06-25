كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن إنجازات الأهلي في كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"ريال مدريد أعلى من الأهلي".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صفقات الأهلي المرتقبة، والأسماء القريبة من النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الخروج من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "بخصوص الصفقات المرتقبة الكلام عن محمد شكري زاد جدا الفترة الأخيرة، بالإضافة أيضًا للكلام عن محمد شريف واللي زاد جدًا".

واضاف : "الكلام أيضًا عن أسامة فيصل، لكن بمناسبة الكلام عن أسامة فيصل وشريف، يبقي هنتكلم عن واحد من الأتنين بس طبعا، أنا معنديش مصدر ولا معلومة بس هو كلام، الأهلي قد يفكر أيضًا في ظهير أيسر أجنبي حال أن الموضوع مع محمد شكري مكملش، لكن الموضوع متوقف على اللاعبين الأجانب، وقرار ريبيرو".

وودع النادي الأهلي بطولة كأس العالم بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أهداف مباراة الأهلي وبورتو البرتغالي

تقدم النادي الأهلي الأول عن طريق وسام أبو علي بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي في هجمة مرتدة بسبب خطأ في التمرير من لاعبي بورتو في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 21 قبل أن يقوم الحكم بإلغاءه بداعي التسلل.

وتعادل بورتو البرتغالي عن طريق اللاعب الأخطر في المباراة رودريجو مورا بعدما راوغ مدافعي الأهلي بالحارس محمد الشناوي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 23 من عمر المباراة.