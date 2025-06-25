ترتيب هدافي كأس العالم للأندية.. وموقف وسام أبو علي

تصل بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة إلى محطة الحسم، حيث تُختتم مساء اليوم وغدًا الخميس مباريات الجولتين الثالثة في المجموعتين الخامسة والسادسة، لتتحدد آخر البطاقات المؤهلة إلى دور الـ16 من النسخة الأولى بنظام الـ32 فريقًا.

وتشتعل المنافسة في المجموعة السادسة عندما يصطدم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بفلومينينسي البرازيلي على ملعب "سوفي ستاديوم" في لوس أنجلوس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت نفسه، يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على ملعب "ديجنيتي هيلث سبورتس بارك".

أما في المجموعة الخامسة، فستكون الأنظار فجراً على مواجهة مرتقبة بين إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني على ملعب "جيها فيلد" في كانساس عند الرابعة فجر الخميس، بينما تقام مباراة مونتيري المكسيكي ضد أوراوا الياباني في ذات الموعد على ملعب "ريد بول أرينا".

وسام أبو علي يخطف الأضواء

من جهة أخرى، خطف وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي الأضواء بتألقه اللافت في لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعد أن سجل "هاتريك" تاريخي أمام بورتو البرتغالي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (4-4).

وبات أبو علي أول لاعب عربي يسجل ثلاثية في النسخة الجديدة من البطولة، وثاني لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في تاريخ كأس العالم للأندية بحلتها الموسعة، بعد جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ الذي هز شباك أوكلاند سيتي بثلاثية في الجولة الأولى.

ترتيب هدافي البطولة بعد الجولة الثالثة: