الزمالك: حكم نهائي بإلغاء سحب أرض النادي في مرسى مطروح

أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي لصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق. عليا.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح- وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي- لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف شعيب أن هذا الحكم يُعد انتصارًا كبيرًا لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، كما يُعد تعظيمًا لدور الإدارة وجهدها المتواصل في الحفاظ على موارد وأصول وممتلكات النادي.

جدير بالذكر، أن قطعة الأرض هذه، سبق أن تم سحبها من النادي، قبل أن يقضي الحكم الأخير بإعادتها لنادي الزمالك بشكل نهائي.