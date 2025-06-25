المصري يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي

أعلن نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي.



ويضم الجهاز الفني لفريق المصري كلًا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرا فنيا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد إبراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

جدير بالذكر أن نبيل الكوكي صاحب ال55 عاما سبق له تدريب عدد من الأندية التونسيه أبرزها الصفاقسي التونسي والملعب والبنزرتي وقوافل بجانب أندية بالجزائر مثل وفاق سطيف وشباب بلوزداد .