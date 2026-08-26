قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
نورا علي: توجيهات الرئيس تؤكد أن المواطن في قلب أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات السيسي تؤكد أن حماية المواطن تبدأ بمواجهة الفساد

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، حملت رسائل بالغة الأهمية بشأن ضرورة إعلاء قيم الأمانة والإتقان والانضباط ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على أداء الجهاز الإداري للدولة وتعامل المسؤولين مع المواطنين.

توجيهات الرئيس.. المواطن أولًا

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن تأكيد الرئيس على أنه لا مكان للفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، يمثل رسالة واضحة بضرورة محاسبة أي موظف يستغل موقعه أو صلاحياته للإضرار بالمواطنين، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، ولم يعد مقبولًا أن تعطل بعض الممارسات الخاطئة جهود الإصلاح.

وأضافت أن ملف الكهرباء من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مطالبة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بأعلى درجات الدقة، خاصة فيما يتعلق بالفواتير وقراءات الاستهلاك، وإنهاء أي صورة من صور التقدير الجزافي التي قد تحمل المواطن أعباء لا تتناسب مع استهلاكه الفعلي.

«صغار الموظفين» يفسدون ما يتم إصلاحه

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك بعض الممارسات داخل مستويات إدارية وتنفيذية محدودة تتسبب في إفساد منظومة العمل وإهدار نتائج القرارات الإصلاحية، قائلة: «فيه صغار موظفين مضيعين كل حاجة، وبيخربوا على الدولة جهودها في الإصلاح».

وأشارت إلى أنها سبق أن طالبت بحلول عادلة لأصحاب المنازل القديمة والعريقة والراقية الذين لا يمتلكون عقودًا مسجلة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم وفق قواعد واضحة تضمن حق الدولة وتحمي المواطنين في الوقت نفسه، لافتة إلى أهمية الاستفادة من منظومة العدادات الكودية كإجراء منظم لضبط الاستهلاك والقضاء على العشوائية.

مواجهة سرقة الكهرباء تبدأ من الداخل

وشددت العسيلي على أن مواجهة سرقة الكهرباء لا تقتصر على ملاحقة المواطنين المخالفين، وإنما يجب أن تبدأ أيضًا من داخل منظومة الإدارة نفسها، من خلال إحكام الرقابة على الموظفين وكل من يتعامل مع العدادات وبيانات الاستهلاك.

وقالت إن أي موظف يمتلك صلاحيات فنية أو أدوات تتيح له تعديل أو تهيئة العدادات ثم يستغلها بصورة غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية، يمثل خطرًا على الدولة والمواطن معًا، مؤكدة ضرورة التحقيق في أي شكاوى أو وقائع من هذا النوع، وعدم السماح بتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة للابتزاز أو تحقيق منافع غير مشروعة.

وأضافت: «المواطن مش المفروض يدفع ثمن أخطاء أو فساد بعض الموظفين، والدولة لما بتحط نظام لازم يكون فيه رقابة حقيقية على تنفيذه».

تشديد الرقابة على العدادات والفواتير

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء بتشديد الرقابة على منظومة العدادات، ومراجعة آليات إدخال وتعديل بيانات الاستهلاك، والتأكد من أن أي إجراء يتم على العداد يخضع لتوثيق ورقابة إلكترونية تمنع التلاعب.

كما دعت إلى سرعة فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير والقراءات والعدادات، ووضع آلية واضحة وسريعة للتظلم، بما يضمن تصحيح أي خطأ دون تحميل المواطن أعباء إضافية أو دفعه إلى البحث عن حلول غير رسمية.

«الرسالة واضحة».. لا فساد ولا مجاملة على حساب المواطن

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن توجيهات الرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف يجب أن تتحول إلى ثقافة عمل داخل مؤسسات الدولة، قوامها الأمانة والإتقان والرحمة بالمواطن وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

واختتمت قائلة إن الجمهورية الجديدة لا يمكن أن تُبنى بعقلية الموظف الذي يعطل مصالح المواطنين أو يستغل صلاحياته، وإنما بمنظومة عمل منضبطة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتحاسب كل من يتجاوز أو يستغل وظيفته لتحقيق منفعة شخصية، مؤكدة أن حماية المال العام وحقوق المواطنين مسؤولية مشتركة، وأن القضاء على الفساد الصغير قبل أن يتحول إلى مشكلة كبيرة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

فوائد نخاع العظام

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد