قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهم بسرقة سلسلة من محل أميرة الذهب
ترامب: حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%
بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9 %
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غزة.. و31 شهيدًا منذ فجر اليوم
التحريات تكشف السبب وراء حريق مخزن دهانات البراجيل
يواصل التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025
نتيجة الدبلومات الفنية 2025
ياسمين بدوي

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري على جميع محركات البحث على الانترنت

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري
 

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري في بيان رسمي قريبا بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بشكل مجاني من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

https://nategafany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري ، سوف يتمكن 780 ألف  طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري جميع المحافظات

وأكد المصدر أنه بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية و العملية والمعملية ، سيتم فورا تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري جميع المحافظات للإعتماد والإعلان الرسمي

وقال المصدر : من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة 

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كنترولات الدبلومات الفنية 2025 مازالت تشهد استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن ، وبالتالي سيكون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري بعد انتهاء اعمال التصحيح في الكنترولات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الدبلومات الفنية لم ينتهوا بعد من آداء المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، والتي كانت قد بدأت من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 واستمرت حتى يوم الاثنين الماضي الموافق 23 يونيو 2025 ، مشيرةً إلى ان نتيجة هذه الامتحانات ايضا يتم حسمها ورصدها أولا قبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري الدبلومات الفنية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

لحظة اخراج الضحايا من الميكروباص

ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفي

دمشق.. انفجارات قوية ومتتالية بين جبلة وبانياس على الساحل السوري

ارشيفي

البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا

شهداء غزة

10 شهداء في قصف الاحتلال لمنتظري المساعدات بغزة

بالصور

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهور لافت

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

فيديو

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد