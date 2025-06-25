رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري على جميع محركات البحث على الانترنت

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري



من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري في بيان رسمي قريبا بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بشكل مجاني من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي :

https://nategafany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري ، سوف يتمكن 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري جميع المحافظات

وأكد المصدر أنه بمجرد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية و العملية والمعملية ، سيتم فورا تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري جميع المحافظات للإعتماد والإعلان الرسمي

وقال المصدر : من المقرر أن يتولى اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري ، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بإعتبارها نتيجة شهادة عامة يتم اعتمادها مركزيا من الوزير مثلها مثل نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان كنترولات الدبلومات الفنية 2025 مازالت تشهد استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن ، وبالتالي سيكون موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري بعد انتهاء اعمال التصحيح في الكنترولات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الدبلومات الفنية لم ينتهوا بعد من آداء المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، والتي كانت قد بدأت من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 واستمرت حتى يوم الاثنين الماضي الموافق 23 يونيو 2025 ، مشيرةً إلى ان نتيجة هذه الامتحانات ايضا يتم حسمها ورصدها أولا قبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري