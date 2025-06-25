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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر بالقاهرة يناقش خطة التحرك التنظيمي استعدادا للانتخابات

حزب المؤتمر بالقاهرة
حزب المؤتمر بالقاهرة

 عقدت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، في إطار الاستعدادات المكثفة التي يجريها الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بتوجيهات من الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومتابعة من القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب أمين القاهرة.


شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان النوعية، وناقش المجتمعون خطة التحرك التنظيمي خلال الفترة المقبلة، وآليات التنسيق الميداني، وتطوير أدوات الحملات الانتخابية داخل دوائر القاهرة المختلفة، بما يضمن جاهزية كاملة وانطلاقة قوية للحزب في الاستحقاق النيابي المرتقب.

وقال القبطان محمود جبر، في كلمته خلال الاجتماع، إن المرحلة الحالية تتطلب تلاحمًا حقيقيًا بين كافة الكوادر، مؤكدًا أن أمانة القاهرة تستهدف تقديم مرشحين لديهم رصيد شعبي ورؤية وطنية، وتراهن على برامج واقعية تُعبّر عن أولويات المواطنين. 

وأشار "جبر" إلى أن أمانة القاهرة تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة وضعها الحزب، تقوم على التفاعل المباشر مع الشارع، وبناء جسور ثقة بين المرشح والناخب، مشددًا على أهمية قوة التنظيم وقدرته على الاستجابة السريعة للمتغيرات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جانبه، استعرض المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، خطة العمل الفنية الخاصة بإدارة العملية الانتخابية، مشيرا لدور غرفة العمليات المركزية لرصد الأداء، وربط الأمانات النوعية بنظام متابعة دوري يتفاعل لحظيا مع التطورات الميدانية وتقديم الدعم الكامل للجان والأمانات النوعية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد حماد، أمين التنظيم بالقاهرة، أن الحزب يضع ضمن أولوياته تهيئة بيئة تنظيمية داعمة ومحفزة للعاملين بالحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحديث آليات الدعم اللوجستي والتواصل الداخلي بين الأمانات، لضمان سرعة التفاعل وكفاءة التنفيذ.

شارك بالاجتماع عدد من القيادات الحزبية، من بينهم، الدكتورة لبنى مصطفى عبد الرحمن أمينة المرأة، وناصر حسين مساعد أمين التنظيم، والدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس لجنة الطاقة، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، وسالي عزت رئيس لجنة الصناعة، والدكتور وليد جرجس رئيس لجنة شؤون المصريين بالخارج، وأحمد نبيه رئيس لجنة التخطيط والمتابعة، ومحسن رمسيس لجنة شؤون المصريين بالخارج.

حزب المؤتمر بالقاهرة حزب المؤتمر الانتخابات البرلمانية عمر المختار صميدة ن محمود جبر

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