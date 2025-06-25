قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال شهر محرم.. احرص على اغتنامها لعظم فضلها
أفضل وقت لـ قراءة أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أجرها العظيم
الناتو يقرر دمج دعم أوكرانيا في ميزانياته العسكرية وزيادة الإنفاق لـ5%
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة الأنشطة الترفيهية ومرافق عالمية
مليارات الدولارات.. كم خسرت إسرائيل بعدوانها على إيران خلال 12 يوما؟
مونديال الأندية.. حارس مرمى بايرن ميونخ: متفائل بمواجهة فلامنجو رغم الهزيمة من بنفيكا
الخارجية الإيرانية تعترف بدمار كبير لمنشآتها النووية وتدين الناتو
قرار قضائي بشأن المنتجة سارة خليفة وعصابة البودر بالقاهرة
5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين
قضية سارة خليفة.. مصدر قضائي ينفي ضبط عضو بالنيابة العامة وضباط الشرطة
أمريكا بين الغضب والانقسام| احتجاجات واسعة ضد إدارة ترامب ومخاوف من الانفصال
الناتو يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بتحالف الأحزاب: مصر ملتزمة بسيادة الدول والحل السلمي للقضايا الإقليمية

الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر
الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن الموقف المصري بشأن تطورات الوضع في إيران ، رصين ومسؤول في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتأكيده على رفض مصر الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها جاء بشكل واضح وحاسم، مثمنا الوصول لاتفاقيات مشتركة لوقف إطلاق النار.

وأوضح «سليمان» في بيان له أن التواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها يعكس التزام مصر الثابت بالمبادئ الدولية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض انتهاكها بالقوة، ويؤكد في الوقت ذاته على الدور المصري المحوري في الحفاظ على توازنات الإقليم والدفع نحو الحلول السلمية في مواجهة أزمات متشابكة تتطلب الحكمة والعقلانية.

وأشاد رئيس حزب "صوت مصر" بالنهج الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية، والذي يجمع بين الوضوح في المبادئ والحكمة في اتخاذ المواقف، بعيدًا عن الانجرار إلى سياسات الاستقطاب أو صراعات المحاور، لافتا إلى أن اهتمام مصر بإحلال السلام وحماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب والتدخلات الخارجية، يمثل بارقة أمل وسط أجواء التصعيد المتنامي، ويؤكد دور القاهرة كركيزة للاستقرار وشريك موثوق في جهود نزع فتيل الأزمات.

ودعا نصر سليمان كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاستجابة للدعوات المصرية الداعية لضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل سويًا من أجل وقف دوامة العنف المتكرر، حمايةً لأمن الشعوب ومستقبل الأجيال القادمة.

الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر إيران الاعتداءات الإسرائيلية الأراضي الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

حسام حسن

حسام حسن يُطالب جهاز المنتخب بدعم نجم الأهلي بعد الخروج المبكر من المونديال

ترشيحاتنا

شرم الشيخ

انطلاق حملة رفع الوعي البيئي ضمن أنشطة مشروع شرم الشيخ خضراء

رئيس مركز البحوث الزراعية مع نائب مدير "الايكاردا

رئيس مركز البحوث الزراعية يبحث مع نائب مدير "الايكاردا" تعزيز التعاون المشترك

جانب من الدورة التدريبية

وزارة العمل تبدأ استعداداتها لإجراء الانتخابات العمالية 2026

بالصور

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

استزراع 3 ملايين زريعة أسماك بصان الحجر وبحر أبو الأخضر بالزقازيق

اسماك
اسماك
اسماك

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

فيديو

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد