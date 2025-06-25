عضو بتحالف الأحزاب: مصر ملتزمة بسيادة الدول والحل السلمي للقضايا الإقليمية

أكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن الموقف المصري بشأن تطورات الوضع في إيران ، رصين ومسؤول في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتأكيده على رفض مصر الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها جاء بشكل واضح وحاسم، مثمنا الوصول لاتفاقيات مشتركة لوقف إطلاق النار.

وأوضح «سليمان» في بيان له أن التواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني وفقا لما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها يعكس التزام مصر الثابت بالمبادئ الدولية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض انتهاكها بالقوة، ويؤكد في الوقت ذاته على الدور المصري المحوري في الحفاظ على توازنات الإقليم والدفع نحو الحلول السلمية في مواجهة أزمات متشابكة تتطلب الحكمة والعقلانية.

وأشاد رئيس حزب "صوت مصر" بالنهج الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية، والذي يجمع بين الوضوح في المبادئ والحكمة في اتخاذ المواقف، بعيدًا عن الانجرار إلى سياسات الاستقطاب أو صراعات المحاور، لافتا إلى أن اهتمام مصر بإحلال السلام وحماية شعوب المنطقة من ويلات الحروب والتدخلات الخارجية، يمثل بارقة أمل وسط أجواء التصعيد المتنامي، ويؤكد دور القاهرة كركيزة للاستقرار وشريك موثوق في جهود نزع فتيل الأزمات.

ودعا نصر سليمان كافة الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاستجابة للدعوات المصرية الداعية لضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل سويًا من أجل وقف دوامة العنف المتكرر، حمايةً لأمن الشعوب ومستقبل الأجيال القادمة.