مدير الوكالة الدولية: عودة المفتشين إلى إيران أولوية قصوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن عودة المفتشين الدوليين إلى إيران باتت أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك لتقييم الأثر المباشر للضربات العسكرية التي طالت منشآت نووية إيرانية.

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وشدد جروسي، خلال تصريحات أدلى بها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة اليوم الأربعاء، على أن عمليات التفتيش القادمة لن تكون روتينية، موضحًا أن "هناك أنقاضًا وربما ذخائر غير منفجرة، وبالتالي نواجه بيئة معقدة وخطيرة".

تحذير من إضاعة فرصة التفاوض: الدبلوماسية لا تزال ممكنة

وأكد جروسي أن هناك فرصة سانحة الآن للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعيًا الأطراف المعنية إلى عدم تفويت هذه اللحظة المهمة.

وقال: "علينا أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة بناء الثقة وإحياء المسار الدبلوماسي"، مضيفًا أن الوضع الحالي يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا دوليًا حقيقيًا.