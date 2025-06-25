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وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات

وزير الطيران والسفير الإيطالي
وزير الطيران والسفير الإيطالي
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفير الإيطالي ميكيلي كاروني بمقر ديوان عام الوزارة؛ ويأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني.

يأتي اللقاء في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني وحرصها الدائم على تهيئة بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تواكب متطلبات المستقبل في مجال الطيران المدني.

 وشملت الزيارة حضور الجانبين الاحتفالية التي نظّمتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة SAVIS لخدمات الطيران – الشريك الوطني التدريبي للأكاديمية – وأكاديمية FLYON Aero الإيطالية، إحدى أبرز المؤسسات الأوروبية في مجال تدريب صيانة الطائرات، لرفع كفاءة التدريب الفني في هذا المجال.

حضر مراسم التوقيع الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، و الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، واللواء دكتور الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، والسيد إنريكو فورستو الرئيس التنفيذي لأكاديمية FLYON Aero، والدكتور مهندس علاء مصطفى فكري الرئيس التنفيذي لشركة SAVIS.

ويُعد توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي خُطوة نوعية تساهم في تعزيز القدرات البشرية وتدعم تطوير منظومة التدريب وفقًا لأعلى المعايير الدولية؛ كما يُمثل رؤية مشتركة لبناء كوادر مؤهلة تُسهم في دفع عجلة النموّ بقطاع الطيران، تماشيًا مع التوجّهات العالمية في هذا المجال.

قوة العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين

وفي كلمته الافتتاحية خلال الاحتفال،، أكد الدكتور سامح الحفني على قوة العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين،، مشيرًا إلى أن الإتفاقية تعكس رؤية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى بناء منظومة تدريب متكاملة، لتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية والدولية، وعلى رأسها EASA، كونها ركيزة أساسية لنهضة صناعة الطيران في مصر. كما أعرب عن ترحيبه بهذا التعاون الجديد مع الجانب الإيطالي، واصفًا إيّاه بــ «فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتكامل المناهج، وتعزيز الكفاءة التدريبية للمهندسين والفنيين بما يتماشى مع المعايير الأوروبية والدولية». وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير برامج صيانة الطائرات داخل الأكاديمية، من خلال دمج التأهيل الفني لرخصتي EASA و ICAO بما يلائم احتياجات سوق العمل" .

ومن جانبه،، أعرب السفير الإيطالي ميكيلي كاروني عن سعادته بهذا اللقاء وتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية – الإيطالية المتميزة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، ومشيرًا إلى أن «العلاقات المصرية – الإيطالية تشهد تطورًا نوعيًا، والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران نموذج رائد إقليميًا في التعليم الفني، ونحن فخورون بأن تكون FLYON Aero جزءًا من هذا المشروع الطموح».

كما أكد اللواء طيار عزت متولي أن الاتفاقية تمثل استمرارًا ناجحًا للشراكة بين الأكاديمية وشركة SAVIS، مشيرًا إلى أن 70 ٪ من طلاب كلية الدراسات المتخصصة يدرسون ضمن برامج التأهيل لرخصة EASA، ما يعكس أهمية التعاون في تأهيل الطلاب دوليًا، ومعلنًا التطلع لإنشاء مركز تدريب معتمد إقليميًا بالتعاون مع FLYON Aero تحت مسمّى Satellite Training Center – EASA 147 يخدم الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح الدكتور مهندس علاء مصطفى فكري أن الإتفاقية تُعد بداية قوية لمسار تعاون مستدام، إذ تمثل انطلاقة نحو منظومة تدريب متكاملة تؤهل الشباب المصري والعربي لقيادة صناعة الطيران في المنطقة، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتميز في صيانة الطائرات بكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات.

جدير بالذكر أن أكاديمية FLYON Aero تُعد واحدةً من أقوى مؤسسات التدريب الفني في أوروبا، وتعمل في دول عدة مثل إسبانيا وكينيا وألبانيا وباكستان وليبيا والسودان والكويت ودبي والولايات المتحدة، ما يمنح الاتفاقية بُعدًا دوليًا واسعًا ويفتح أمام الدارسين المصريين فُرصًا مهنية عالمية، ويؤكد مكانة مصر المتنامية في صناعة الطيران.

وزير الطيران السفير الإيطالي مصر وإيطاليا قطاع الطيران تعاون استراتيجي

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