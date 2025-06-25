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القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية

القومي للطفولة والأمومة
القومي للطفولة والأمومة
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس.

وفى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء مجلس إدارة المجلس، وخلال الاجتماع استعرضت ما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية طبقاً لخطة عمل المجلس، وما تم تنفيذه خلال الشهر الماضى، والتي على رأسها الحملة الإعلامية التوعوية #احميها من الختان، والتي تتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تاسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة. 

ومن جانبها هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعضاء مجلس الإدارة، بحلول العام الهجري الجديد، مقدمة لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية. 

استعراض اللجان الدائمة التي جاري إنشائها

وخلال الاجتماع تم استعراض اللجان الدائمة التي جاري إنشائها واللوائح الداخلية المنظمة لها وآليات عملها، وهي لجان دائمة متخصصة، لجنة الإعلام، واللجنة الخاصة بحقوق الطفل، ولجنة السياسات والتشريعات.

كما تم تقديم عرضا خاص بمرصد المرأة المصرية، وآليات عمله والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة، تمهيداً لإنشاء نموذج استرشادى للمرصد القومى للطفل كآلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفل ورفع مستوي الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية. 

فيما عرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، الجهود المبذولة لتطوير النظم الإدارية والتحول الرقمى التكنولوجى والذي يشمل عددا كبيراً من القطاعات والإدارات بالمجلس، وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة الأداء وتقليل التكاليف وتحسين التواصل الداخلي بين الإدارات.

كما شهد الاجتماع مناقشة خطة العمل في الفترة من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، والتي تتضمن العديد من الأنشطة في بعض الملفات الخاصة بالطفولة وركائز العمل سواء على مستوى السياسات أو رفع الوعي وبناء القدرات، وحماية حقوق الطفل. 

وفى نهاية الاجتماع وجهت "السنباطي" الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة المجلس على جهودهم الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للطفل فى جميع برامج وأنشطة المجلس.

اللجان الدائمة الختان الاجتماع سحر السنباطي القومي للطفولة والأمومة

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