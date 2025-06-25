طريقة السلطة المكسيكية الباردة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير سلطة مكسيكية باردة.

المكونات:

حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأحمر الحلو.

حبتان متوسطتا الحجم من الطماطم المفرومة بشكلٍ ناعم.

حبة متوسطة من البصل المفروم بشكل ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأخضر المفروم بشكل ناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

فص من الثوم المدقوق.

كوب من الكزبرة المفرومة بشكلٍ خشن.

نصف كوب من الفاصوليا السودا المسلوقه

نصف كوب من الذرة الحلوة

نصف افوكادو مقطعه قطع صغيرة

طريقة التحضير:

نخلط البندورة مع الفلفل الأحمر، والثوم، والبصل، والملح، وعصير الليمون، والفلفل في وعاء متوسط. نضيف الكزبرة و الذرو و اللاصوليا و الافوكادو و نحرّك المكوّنات بشكل جيّد ونسكب السلطة في طبق التقديم.