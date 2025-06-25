بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

أنهى طالب بكلية الطب حياته قفزا من الطابق الـ 11 بأحد عقارات منطقة المعادي لمروره بأزمة نفسية حادة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط طالب من الطابق الـ 11 بأحد العقارات جثة هامدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن المتوفي طالب بالغ من العمر 19 عاما في كلية الطب يرتدي كامل ملابسه وألقى نفسه من الطابق الـ 11 بالعقار محل سكنه.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن الطالب قام بإنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية جراء رسوبه في الامتحان وإصابة شقيقته بمرض خطير.