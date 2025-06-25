تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على طالبة جامعية بالمعادي

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سيدة أربعينية لمحكمة الجنح ، لاتهامها بالتعدي على طالبة جامعية وإصابتها بـ جرح سطحي بسبب خلافات مع ابنتها.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بقيام سيدة بإصابة طالبة أمام جامعة خاصة شهيرة في المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات.





بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات، إصابة طالبة بـ جرح سطحي بعد الاعتداء عليها بـ آلة حادة من قبل والدة فتاة، بسبب خلافات بين المجني عليه وابنة المتهمة على أثر شراء هاتف محمول وعدم دفع ثمنه.

وأفادت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في القاهرة، أن الطالبة المجني عليها قامت بشراء هاتف من الفتاة الأخرى ولم تقوم بسداد القسط الخاص به فقامت والدة الأخيرة بالتوجه إلى الجامعة والتعدي على الطالبة أمامها مما نتج عنه إصابتها.





عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على السيدة المتهمة وابنتها وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.