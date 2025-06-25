لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

تناول بيضة مسلوقة كاملة يمكن أن تقدم وحدها ما تحتاجه يومياً من الكوليسترول المفيد، ولكن كل ما تحتويه، هو 213 ملليجرام تقريباً يكون في الصفار، لذلك لا يحتوي بياض البيض على الكوليسترول إذا كان لديك قلق بشأن ذلك.



اهمية البيض المسلوق لاصحاب الدايت..

1-الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5-تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام.

المصدر.. بولد سكاى