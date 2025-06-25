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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

أضرار المسكنات
أضرار المسكنات
مروج حسني

حذّر الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء واستشاري أمراض وزراعة الكلى، من خطورة الاستخدام العشوائي للمسكنات وخاصة عقاقير “NSAIDs” مثل الكتافاست، مؤكدًا أنها من الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في مصر، خاصة بين كبار السن ومرضى السكر والضغط.


 وأوضح أن هذه المسكنات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل قرح المعدة، نزيف الجهاز الهضمي، ارتفاع ضغط الدم، وفشل الكبد.


 وانتقد الدكتور مبروك الترويج لهذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بضرورة إطلاق حملات توعية طبية مكثفة للحد من مخاطرها، مؤكدًا أن الاستخدام غير الرشيد للأدوية قد يهدد حياة المواطنين.


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

المسكنات فشل كلوي الكتافاست خطر السوشيال ميديا تريند الكتافاست

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