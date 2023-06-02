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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بعد تأكيد إيلون ماسك.. ما سر تغيير تسمية شركة تويتر لـ X

تويتر وإيلون ماسك
تويتر وإيلون ماسك

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن خططه لتغيير اسم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter، وهي عبارة عن تسمية مكونة من حرف واحد X، ووفقا لـ وثيقة محكمة، لم تعد بعد الآن تحمل الاسم Twitter Inc وأن اسم الشركة حاليا يعرف بـ X Corp.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في تعليق ردا على ما نشرته بوابة T(w)itter Daily News، أن إجراء إعادة تسمية الشركة بـ X بهدف توسيع وظائف تويتر في المستقبل.

 

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سر تغيير تسمية تويتر لـ X 


وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أسس شركتين تحت اسم "X Corp"، و"X Holdings Corp" في شهر مارس الماضي، حيث كان الملياردير مهووسا بفكرة مجموعة X التي أدت إلى شرائه شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار في الخريف الماضي وبعدها؛ قال ماسك في أكتوبر 2022، إن عملية الاستحواذ على تويتر كان "تسريعا لإنشاء X، تطبيق كل شيء".


وأشار إيلون ماسك إلى أنه يأمل في تحويل Twitter / X إلى خدمة واسعة النطاق شبيهة بخدمة وي شات WeChat الصينية، حيث أخبر مؤتمر Morgan Stanley خلال شهر مارس الماضي، أنه يريد أن يصبح تطبيقه "أكبر مؤسسة مالية في العالم".

وقال إيلون ماسك، في ذلك الوقت إنه أراد أن تصبح X منصة دفع عبر الهاتف المحمول من نظير إلى نظير حيث يمكن للمستخدمين كسب الفائدة على أموالهم كما هو الحال في أحد البنوك، مما يشير سابقا إلى أنه يريد أن يتضمن تطبيقه وفرة من الخدمات بما في ذلك خدمات النقل وتوصيل الطعام.

ويعد مثل هذا التحول أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لـ إيلون ماسك ليحقق عائدا قويا على استثماره، ويتم تقييم تويتر داخليا بما يبلغ 20 مليار دولار أمريكي، وهو أكثر من 50 ٪ من سعر صفقة شراء الشركة خلال العام الماضي، ولكن ماسك قد روج لإمكانيات X كطريقة للشركة لتصل إلى تقييم بقيمة 250 مليار دولار.

ويشار إلى أن إيلون ماسك، أبرم صفقة الاستحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، في 27 أكتوبر 2022، وبمجرد أن تولى إدارة الشركة أجرى بعض التغييرات المهمة بالشركة، بما في ذلك إقالة الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.

الجدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، استعاد لقبه كأغنى رجل في العالم مرة أخرى، ووفقا لمؤؤشرات "بلومبرج"، قفزت ثروة مالك شركة تويتر بنسبة 40.3٪ خلال هذا العام لتصل إلى 192 مليار دولار، بعد أن ارتفعت أسهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، بنحو 24٪ في مايو الماضى.

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