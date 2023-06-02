بإمكانات عالية وكاميرا خيالية.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco F5 5G

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها من سلسلة بوكو وهو هاتف Poco F5 5G، والذي يأتي بمجموعة كبيرة من المميزات أبرزها الأداء فهو أول هاتف يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7 Plus Gen 2.

ويعد هاتف Poco F5 5G، هو نسخة معدلة من طراز شاومي الرائد Redmi Note 12 Turbo، المتوفر في السوق الصيني، ويمتاز إصدار شاومي الجديد بمعالج قوى وتصميم أنيق وبطارية كبيرة، لذلك سوف نتعرف في السطور التالية على سعر ومواصفات هاتف Poco F5 5G.

سعر ومواصفات شاومي Poco F5 5G



يمتاز هاتف شاومي Poco F5 5G، بتصميم مسطح نحيف وخفيف الوزن، يبلغ وزنه 181 جراما فقط، مع مظهر جانبي أنيق يبلغ سمكه 7.98 ملميتر، وتأتي اللوحة الخلفية مصنوعة من مادة البولي كربونات، ويتميز الجانب الأيمن من الجهاز بوجود مفتاح للتحكم في مستوى الصوت ومفتاح تشغيل يعمل كمستشعر لبصمات الأصابع.

Poco F5 5G

وزودت شاومي هاتف Poco F5 5G، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD + ، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يصل سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، وحماية مصنفة وفقا لمعيار IP53 ضد الغبار ورذاذ الماء.

ويتمتع هاتف شاومي Poco F5 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر OmniVision OV64B40، متصلة بكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX355، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Poco F5 5G

ويتم تشغيل هاتف Poco F5 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم، من نوع Snapdragon 7 Plus Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف Poco F5 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات، ومنفذ شحن USB-C، ويستغرق تحقيق الشحن الهاتف بالكامل من 47 إلى 50 دقيقة تقريبا، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

وزودت شاومي هاتف Poco F5 5G، بتقنيةLiquidCool 2.0 ، وهي مزيج من غرفة بخار كبيرة بحجم 3725 ملميتر، و 14 طبقة من ألواح الجرافيت التي تعزز تبديد الحرارة بنسبة 35 %، ويشتمل الهاتف على محرك خطي X-axis لرفع تجربة الألعاب، مما يتيح للاعبين الاستمتاع بلعب سلس حتى في أعلى الإعدادات وتحقيق 90 إطارا في الثانية في ألعاب مثل لعبة ببجي.

ويتوفر هاتف شاومي Poco F5 5G، للبيع مقابل سعر حوالى 430 دولار (أي ما يعادل 13 و200 جنيه مصري).