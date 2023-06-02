هيقلب الأسواق.. هاتف غامض تطلقه شاومي لأول مرة في تاريخها

تشير أحدث التسريبات إلى تطوير شركة شاومي Xiaomi، لهاتف غامض جديد يعرف فقط باسم N7، والذي يقال إنه جزء من تشكيلة الشركة القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشف تقرير حديث عن أرقام طراز الهواتف الذكية القادمة من شاومي، وهي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro، والتي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام في الصين.

وبالإضافة إلى ذلك، ألمح منشور على موقع ويبو Weibo الصيني، إلى وجود نموذج لهاتف ذكي جديد، قد يتسبب في إحداث ضجة كبيرة في عالم الهواتف المحمولة، ووفقا لمصدر التسريبات الموثوق Digital Chat Station، فإن هذا الجهاز الغامض ليس له سابق في خط إنتاج شركة شاومي وسيكون من بين أفضل الهواتف المحمولة المستقبلية.

هاتف شاومي الذكي الجديد الغامض

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد الذي يحمل رقم الطراز N7، سيأتي ضمن طرازات شركة شاومي القابلة للطي ولكن هذا الإصدار سيكون بتصميم صدفي الشكل، واقترح التسريب المعروف أن هذا الجهاز الجديد قد يحمل اسم "Xiaomi Mix Flip"، وسيتم تصميمه بشكل يحاكي معايير الشكل الخاصة بهواتف موتورولا Motorola Razr وسامسونج Galaxy Z Flip.

Xiaomi Mix Flip

وأكدت التسريبات على أن هاتفي شاومي Xiaomi 14 و 14 Pro يتميزان بأرقام الطراز 23127PN0CC و 23116PN5BC المخصصة للسوق الصيني فقط، على التوالي.

وبالنسبة للسوق العالمية، يتم تحديد هذه الأجهزة من خلال رقم الطراز 23127PN0CG و 23116PN5BG، ومن المثير للاهتمام، أن هذه الهواتف الذكية يتم تسميتها بأسماء طرازات مختصرة، حيث يمثل 'N3' و 'N2' هاتفي Xiaomi 14 و 14 Pro على التوالي.

ومن ناحية أخرى، يشاع أن هاتف Xiaomi 14 Ultra القادم يحمل اسم الطراز N1، ومن المتوقع أن يتم تشغيل جميع الهواتف القادمة من شاومي بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المقرر طرحه لأول مرة في شهر نوفمبر المقبل.

وتكشف لقطة الشاشة التي شاركها حساب التسريبات الشهير على موقع “ويبو”، عن أن الجهاز الغامض الذي سيحمل اسم الطراز المختصر N7، هو هاتف جديد تماما لا توجد أجيال سابقة مرتبطة به، وتشير التكهنات إلى أن شاومي قد تدخل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بشكل صدفي لأول مرة في تاريخها مع هاتف N7 الذي سيتم طرحه بالأسواق تحت اسم Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi MIX Flip

وتدعى بعض التسريبات الشائعة أن هاتف شاومي المرتقب Xiaomi 14 Ultra يمكن أن يتم إطلاقه مبكرا مقارنة بسابقه Xiaomi 13 Ultra، الذي ظهر لأول مرة في شهر أبريل من هذا العام، هذا يلمح إلى إمكانية ظهور Xiaomi 14 Ultra في الربع الأول من عام 2024.