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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخص من ذوى الهمم يلقي بشقيقه الأصغر من الطابق الثاني فى دمياط

أرشفيه
أرشفيه

شهدت قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط واقعة مؤسفة، حيث قام طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 11 سنة بإلقاء شقيقه الأصغر والذى يبلغ من العمر عام ونصف من الطابق الثانى بمنزلهم مما أسفر عن وفاته.


كان  قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف بعد أن قام شقيقه  بإلقاؤه من الشرفة بالطابق الثانى .

وكشفت التحريات الأولية أن الجاني طفل من ذوى الهمم وغير مدرك لما فعله وقام بإلقاء شقيقه من شرفة المنزل .

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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