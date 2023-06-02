124 % من المستهدف.. محافظ دمياط: توريد 58 ألف طن قمح بالشون والصوامع

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس ١٢٤% من المستهدف بما يعادل (٥٨٠٠٣.٥٦١ طن )،مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى .

فيما وقد أكدت "الدكتورة منال عوض " ان المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد فقد وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت (٣١٠٠٢ فدان)، وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي..