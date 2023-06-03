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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمي كتفها اتكسر .. فنان شهير يعلن تعرّض والديه لحادث سير أليم

إسعاف
إسعاف

كشف الفنان الشاب كريم عبد الخالق عن تعرض والده ووالدته وزوج أخته لحادث سير قوي.

وكتب كريم عبد الخالق عبر صفحته علي فيس بوك :" الحمد لله والشكر لله ربنا نجا ابويا وامي وجوز اختي من الموت النهارده من اوحش الايام اللي عدت عليا ".


تابع :" الحمدلله لولا ستر ربنا ماكنش حد فيهم رجع الحمدلله دعواتكم لجوز اختي هو دلوقتي في العنايه المركزه ومحتاج دعواتكم عشان تعدي علي خير يارب.


وقال :" وامي كمان كدمات وكتفها اتكسر  ؛ربنا يتم شفاكوا علي خير يارب الحمدلله علي كل شئ 
مش هقدر ارد علي حد بس دعواتكم ".

كريم عبد الخالق في فرح ميرنا نور الدين :

وحضر أمس كريم عبد الخالق فرح الفنانة ميرنا نورالدين على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي اقيم في مدينة زايد .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد  احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في  اجواء عائلية.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر


وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وأطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

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كريم عبد الخالق ميرنا نور الدين فرح ميرنا نور الدين

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