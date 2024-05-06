وزير المالية الإسرائيلي: يجب على الجيش دخول رفح اليوم

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب على جيش الاحتلال دخول رفح اليوم و"هزيمة العدو"، وذلك بعدما وجه الجيش نداءً عاجلاً إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش: " التأخير في دخول رفح يضر بفرصة إعادة المختطفين ويكلفنا كثيرا من الدماء".

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، إن الجيش "سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المناطق مثلما فعل حتى الآن.. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وشدد الجيش على ضرورة الإخلاء الفوري إلى "المنطقة الإنسانية الموسعة" في منطقة المواصي بخان يونس، مؤكداً أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة.

وحذر الفلسطينيين من الرجوع شمالاً من وادي غزة، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.