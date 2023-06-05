عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. اليوم

صدى البلد

توقع ظهر اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحافة العمانية بروتوكول تعاون يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين وذلك ضمن ملتقى الصحافة العمانية المصرية، بمتحف الحضارات بالفسطاط.

ويتضمن الملتقى كلمة للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

العلاقات العمانية المصرية المشتركة 

كما يتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون. 

وبعد استراحة الغذاء تعقد 3 جلسات عن العلاقات العمانية المصرية المشتركة في الثقافة والاقتصاد والاستثمار. 

فيما يشهد اليوم الثاني، حفل غنائي وشعري، يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، في الساحة الخارجية لمتحف الحضارات في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد العشاء وختام الملتقى.

نقابة الصحفيين جمعية الصحافة العمانية بروتوكول تعاون التدريب الحريات الصحفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

الجو هيقلب تاني.. الأرصاد تعلن عودة العاصفة الترابية في هذا الموعد

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

4 سيناريوهات لتتويج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في المغرب أمام الوداد

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على الوداد المغربي بنهائي إفريقيا

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء غير محتسبة لـ الأهلي أمام الوداد

ترشيحاتنا

السجن لـ 3 مراهقين في أمريكا بسبب بجعة.. ما حكايتها؟

ماذا قال أحمد شوبير لـ نجله مصطفي قبل لقاء الأهلي والوداد

6 كلمات قبل النوم تحميك من عذاب الآخرة.. رددها 3 مرات

الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. اليوم

مع اقتراب موسم الحج.. أسعار الريال السعودى في مصر

بقوة 626 حصانا .. رينج روفر تكشف عن سبورت SV موديل 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

مرض السكر هو الخطر الأكبر على القلب| دراسة تفجر مفاجأة

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن الضغط المنخفض| تفاصيل

طريقة عمل كبدة اسكندراني على الفحم| أحلى من المطاعم

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ