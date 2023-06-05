الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع جمعية الصحافة العمانية.. اليوم

توقع ظهر اليوم الاثنين، نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحافة العمانية بروتوكول تعاون يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين وذلك ضمن ملتقى الصحافة العمانية المصرية، بمتحف الحضارات بالفسطاط.

ويتضمن الملتقى كلمة للسفير العماني السيد عبدالله بن ناصر الرحبي للدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين ثم لضيف الشرف السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

العلاقات العمانية المصرية المشتركة

كما يتضمن الاحتفال عرض فيلم عن جمعية الصحفيين العمانية وتوقيع بروتوكول التعاون.

وبعد استراحة الغذاء تعقد 3 جلسات عن العلاقات العمانية المصرية المشتركة في الثقافة والاقتصاد والاستثمار.

فيما يشهد اليوم الثاني، حفل غنائي وشعري، يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو، في الساحة الخارجية لمتحف الحضارات في تمام الساعة السابعة مساء ويستمر حتى التاسعة والنصف قبل موعد العشاء وختام الملتقى.