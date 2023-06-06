سفاح الجيزة أبرزها .. ثلاثة أعمال جديدة لـ ركين سعد

حالة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة، وتنتظر عرض 3 مسلسلات لها خلال الأشهر القادمة، حيث من المقرر أن يشهد شهر يونيو عرض الموسم الثاني من مسلسل "ريفو"، بينما من المنتظرعرض مسلسل “سفاح الجيزة” قريباً والموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" في وقت لاحق من هذا العام.

وتقدم ركين سعد شخصية زينة ضمن أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية، ويتكون المسلسل من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وتشارك ركين سعد في بطولة المسلسل النجوم أحمد فهمي، باسم سمرة، حنان يوسف وصلاح عبد الله، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وورشة كتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

أبطال مسلسل "سفاح الجيزة"

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني لمسلسل "ريفو" على منصة Watch IT، والذي تعود فيه ركين سعد لتقديم شخصية مريم واستكمال رحلة صراعها من أجل إخراج سيناريو والدها المتوفي عن باند ريفو أحد أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينات.

ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار،محسن محي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وتعود ركين سعد مرة أخرى للمرحلة الثانوية بشخصية نوف في الموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول على منصة نتفليكس وتصدره تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، ويشارك ركين في بطولة المسلسل أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، وإخراج تيما الشوملي، والمسلسل من أعمال منصة نتفلكس الأصلية .

وقد لمع نجم ركين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نتفلكس وتصدر تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، كما شاركت في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب، وفي عام 2022 أظهرت ركين قدرتها في تقديم الشخصيات التي تعيش صراعًا نفسيًا، من خلال شخصية مريم في مسلسل ريفو وشخصية رحمة في مسلسل اتزان اللذان عرضا على منصة Watch IT.

شاركت ركين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت ركين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال ومصر.