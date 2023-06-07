دمرت فترة مراهقته.. الأمير هاري يخرج عن شعوره ويهاجم الصحافة| فيديو

شن الأمير هاري هجوماً ضارياً على الصحافة، ووصفها بـ "الحقيرة"، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية".

ووفقاً للتقرير، فإن هاري أصبح اول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكية البريطانية يظهر على منصة الشهود منذ أكثر من قرن، مؤكداً أن الأمير هاري ألقى باللوم على الصحف الشعبية، في تدمير فترة مراهقته.

هاري أوضح ان الصحافة حاولت تدمير علاقاته مع صديقاته



وأفاد التقرير، أن هاري أوضح ان الصحافة حاولت تدمير علاقاته مع صديقاته، وحملها مسؤولية إنفصاله عن تشيلسي ديفي، و في تقلص دائرة أصدقائه ونوبات الإكتئاب و البارانويا.

عانى طوال حياته من إنتهاك الإعلام



وأوضح التقرير، أن هاري ذكر أن فكرة تدخل الأشخاص بشكل غير قانوني، في الحياة الخاصة لوالدته الراحلة الأميرة ديانا، جعلته يمرض جسدياً.

وأشار التقرير إلى، أن هاري ذكر في إفادته في المحكمة أنه عانى طوال حياته من إنتهاك الإعلام لشؤونه الخاصة.