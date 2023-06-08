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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير نزيه النجاري يقدم أوراق اعتماده سفيرا لمصر في تركمنستان

صدى البلد

قام السفير نزيه النجاري، بزيارة عشق أباد، حيث قدم بعد ظهر أمس أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى تركمنستان "تمثيل غير مقيم" للسيدة رئيسة البرلمان التركماني دنياجوزال جولمانوفا، والتي تمنت له التوفيق في مهامه.

ومن جانبه، أكد السفير النجاري على سعادته بتقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى تركمنستان، حيث نقل تحيات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس التركماني السيد سردار برديمحمدوف.

وأبدى كذلك تطلعه للعمل مع الجانب التركماني لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ووجه التهنئة للسيدة جولمانوفا على انتخابها لمنصب رئيسة البرلمان، مما يعكس ثقة الشعب التركماني في جيل الشباب الذي تمثله.

كما استقبل السيد رشيد مريدوف نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية التركماني، السفير المصري لدى تركمنستان، بمشاركة نائب وزير الخارجية السيد بردنياز ماتييف، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، وقد ناقشا بشكل مفصل أفق العلاقات الثنائية والمجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها.

هذا، ويلتقي السفير نزيه النجاري اليوم مع وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني، وذلك لبحث الموضوعات والقطاعات التي تمثل فرصاً جيدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

 

 

 

 

 

الأقتصادية البرلمان الجمهورية السفير نزيه النجاري العلاقات الثنائية العلاقات الاقتصادية

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