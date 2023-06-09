إدارة الكرة بنادى الزمالك تلبي طلبات أوسوريو.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان إدارة الكرة واللجنة الفنية بالنادي استقرت على تلبية طلب الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لضم مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن اللجنة الفنية رشحت بعض المدافعين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى مثل سيف الخشاب ومحمد حامد ثنائي دفاع فريق إنبي ومصطفى العش مدافع فريق غزل المحلة، بخلاف إمكانية عودة أحمد أيمن منصور المعار لطلائع الجيش.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري.

يذكر أن الزمالك استقر على عودة محمود علاء مدافع الفريق إلى فريق الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء فترة إعارته للنادي السكندري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.