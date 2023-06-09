زد إف سي يحجز أول تذكرة صعود للدوري المصري

حجز فريق زد إف سي، أول تذكرة صعود للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عن مجموعة القاهرة والقناة، بعد وصوله للنقطة 62 ليتصدر ترتيب المجموعة، ويتأهل لدوري الأضواء والشهرة قبل جولة من ختام منافسات دوري الدرجة الثانية، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وهذه هي المرة الأولى لزد أف سي في الدوري الممتاز، بعد موسمين فقط منذ إطلاق استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر بالاستعانة بأفضل المدربين المحليين وبخبرات أجنبية، لإمداد الفريق الأول لـ"زد أف سي" بأفضل العناصر ودعمهم بلاعبين أصحاب خبرات لتحقيق حلم التأهل للممتاز، وتقديم أداء مشرف والمزاحمة على منصات التتويج في البطولات المحلية، وإتاحة الفرصة للاعبين للاحتراف الخارجي بعد تأهليهم بشكل مثالي.

وابتعد زد أف سي بصدارة مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني بعد فوزه على نادي وادي دجلة ضن مباريات الجوله الـ29 بنتيجة ٣-١، ويختتم زد أف سي البطولة بمواجهة السكة الحديد يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب السكة الحديد.

وقال الكابتن أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لزد أف سي، إن صعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الدوري الممتاز، ومن قبله فوز فريق الناشئين مواليد 2006 ببطولة الجمهورية، دليل على نجاح تجربة الإدارة خلال الفترة الماضية في توفير منظومة كروية متميزة تعتمد على اقتناء أفضل العناصر الشابة، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي وفقًا لأحدث النظم العالمية لإعداد لاعبين بمستوى احترافي مما انعكس على أداء الفرق في كل الأعمار السنية وبمختلف البطولات داخل وخارج، وسنواصل العمل في نفس المسار وتقديم مواهب استثنائية للمنتخبات الوطنية.