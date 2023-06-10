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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قافلة طبية من الأزهر للكشف على 1650 مريضًا وصرف الأدوية بالمجان بالإسماعيلية

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر

وقعت قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى قرية الحجاز مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، الكشف الطبي على 1650 مريضًا بمختلف التخصصات الطبية وصرفت لهم العلاج اللازم بالمجان؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حريصة كل الحرص على دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، من خلال الدعم الكامل لجميع المبادرات الرئاسية حول النهوض والارتقاء بالصحة العامة وفي مقدمتها مبادرة 100مليون صحة ومبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية سيرتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، لافتا إلى أن القافلة الطبية قامت بتحويل عدد 19حالة مرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر لإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا.

وأضاف المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر أن أطباء القافلة قاموا بتوقيع عدد  130 كشفًا طبيًًا بقسم الباطنة و100 للجهاز الهضمي، و100 الرمد، و 175 للأمراض الجلدية، و231 للمسالك البولية، و 84 العظام، و270 للنساء والتوليد، و155 جراحة، و73 أنف وأذن وحنجرة، و 204 أطفال، وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان، إضافة إلى ذلك تم توزيع شنط مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية، و250 بطانية، وتم تنظيم عديد من الندوات التوعوية، إضافة إلى زرع عدد 100 شجرة مثمرة، بجانب إجراء عدد 150 بحثًا اجتماعيًّا لبعض الأسر من قرية الحجاز مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

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قافلة جامعة الأزهر الاسماعيلية العلاج

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