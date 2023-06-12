سعد شلبي: تهنئة السيد رئيس الجمهورية وسام على صدر الأهلي

عبر سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري ابطال افريقيا بعد التعادل مع الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وقال سعد شلبي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته للنادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا وهذا وسام على صدر هذا الجيل وكل من ينتمي للنادي الأهلي ".

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي:" الأهلي نادي القرن الافريقي وهيفضل مصدر سعادة المصريين وفخر لكل مصري بما تحققه القلعة الحمراء".

وتابع :" متشفش غير في الأهلي أن رئيس البعثة يكون كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة في وجود الاسطوره محمود الخطيب رئيس النادي".

وأختتم:"من المرات النادرة اللي أكون مطمئن ويكون عندي ثقة ويقين أن الفريق هيرجع بالبطولة على الرغم من قلق البعض من هدف الوداد في مصر".