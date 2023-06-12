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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الحمامصي: الفراغ في المحليات يقتضي المطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

أحمد الحمامصي
أحمد الحمامصي

حل أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني٫ ببرنامج “التاسعة”٫ المُذاع عبر فضائية “الأولى”.

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الحوار الوطني: اتجاة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب

وتحدث أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ عن مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحوار الوطني.

 

وقال  أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “من الطبيعي أن يتم طلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب خاصة مع الزيادة السكانية والتوسع في المدن الجديدة لكي يتمكن من أداء دوره الرقابي والتشريعي بشكل أوسع”.

 

وأضاف أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “لابد أن يتم الانطلاق والدخول في مدحلة انتخابات المحليات من أجل أن يتفرغ النائب لعمله وهو الدور الرقابي والتشريعي”٫ لافتا: “لا يوجد مشكلة في أن يمارس النائب الدور الخدمي لكن لا يكون ذلك أساس عمله”.

 

وأشار أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “في غياب المحليات أصبح النائب مسؤول في الجانب الخدمي”٫ مضيفا: “الفراغ في المحليات يقتضي المطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب”.

أحمد الحمامصي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أعضاء مجلس النواب الإعلامي يوسف الحسيني الحوار الوطني

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